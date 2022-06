La Juve, le Wonder Woman, Lina e Lisa Hurtig: "L'amore non ha confini"

È proprio vero, l'amore non ha confini. Di fronte alla passione non esistono differenze o barriere, ma solo la celebrazione di qualcosa di straordinario, magico. Lina Hurtig, attaccante svedese classe '95 in forza alla Juve dal 2020, già da diverso tempo è uscita allo scoperto e ha mostrato al mondo intero, senza alcun timore, il suo amore per la collega Lisa Lantz. E lo ha fatto con un bacio in diretta ai Mondiali in Francia nel 2019 per festeggiare la vittoria della Svezia contro la Thaliandia.