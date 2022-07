Calcio femminile, svolta storica: Sabatino e Cantore le prime professioniste

Giornata storica per lo sport italiano e per la FIGC, che oggi ha visto concretizzarsi il passaggio del massimo campionato femminile al professionismo. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno profuso dalla Federazione e dalla Divisione Calcio Femminile e al sostegno di club, AIC e AIAC, che va a completare un lungo percorso di riforme che in questi anni ha permesso una crescita esponenziale del movimento. I primi due contratti depositati sul portale telematico della Federcalcio sono stati quelli di due protagoniste della stagione appena conclusa, le attaccanti di Fiorentina e Juventus Daniela Sabatino e Sofia Cantore, che sono state tesserate oggi dalla FIGC. Emblematico che a realizzare ‘i primi gol’ di questa nuova era di opportunità per il calcio femminile siano due calciatrici appartenenti a due diverse generazioni (Sabatino è una classe ’85 e Cantore ’99), la prima con 15 reti miglior marcatrice nella scorsa stagione nonché da anni tra le colonne portanti della Nazionale e in procinto di partire per l’Europeo inglese e la seconda tra le giovani più promettenti del nostro calcio - inserita nella Top 11 delle migliori Under 23 dello scorso campionato grazie agli 8 gol segnati con la maglia Sassuolo - che dopo aver completato la trafila nelle Giovanili azzurre è già entrata a far parte del giro della Nazionale maggiore, pur non figurando nell’elenco delle 23 convocate per la rassegna continentale.