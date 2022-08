Juve Women, Gama si ferma: il report medico

TORINO - Partita la nuova stagione per la Juve Women con il raduno e le visite mediche, ma subito uno stop per Sara Gama. La capitana delle bianconere non inizierà infatti la preparazione con le compagne di squadra per un problema fisico riscontrato proprio durante i test fisici prestagionali. Questo il comunicato del club sulle condizioni della centrale difensiva azzurra: "In seguito agli esami strumentali eseguiti al J|Medical, volti alla ripresa dell’attività agonistica della nuova stagione, è emersa un’infrazione al piatto tibiale della gamba destra di Sara Gama. La calciatrice pertanto non potrà iniziare la preparazione assieme al gruppo squadra e ha iniziato l’iter riabilitativo e fisioterapico volto alla graduale ripresa dell’attività".