Juve Women, ufficiale: presa la svedese Evelina Duljan

TORINO - Nuovo colpo di mercato della Juventus Women. Il club bianconero ha annunciato sul proprio sito l'ufficialità dell'acquisto della classe 2003 Evelina Duljan, di ruolo terzino destro e che andrà a rinforzare la formazione dell'allenatore Joe Montemurro. Il comunicato della Juve: "Un nuovo acquisto arricchisce la rosa delle Juventus Women: si tratta di Evelina Duljan, diciannovenne svedese di sicuro talento. Classe 2003 (nata il 12 maggio) Evelina ha vissuto finora la sua carriera nel Damallsvenskan, il campionato svedese: prima nel Växjö DFF, nel 2021, e poi nel Kristianstads DFF. Giocatrice duttile, ottima nel gioco difensivo (terzino destro il suo ruolo naturale), ma capace anche di organizzare l’azione da centrocampo. Duljan ha anche all’attivo la partecipazione al recente campionato Europeo Femminile Under 19 con la maglia della Svezia, con cui è scesa in campo in 4 occasioni. Inizia adesso per lei una grande avventura in bianconero. Benvenuta!".