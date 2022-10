Juve Women, poker alla Samp: Nilden show con Bonansea e Cantore

GENOVA - Secondo successo consecutivo per la Juve Women nella sesta giornata di Serie A Femminile. Le bianconere di Montemurro ripartono con il piede giusto passando sul campo della Sampdoria per 4-0 e rispondendo ai successi di Inter, Roma e Fiorentina che lasciano le distanze invariate nei piani alti della classifica. Decisiva la doppietta di Nilden e le reti di Bonansea e Cantore per salire a quota 15, al 4° posto, a -2 dalle nerazzurre prime della classe.