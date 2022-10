La Juventus Women si sveglia tardi: il Milan si impone 4-3

ZANICA (Bergamo) - La Juventus Women incassa la prima sconfitta stagionale : nel match disputato all'Albinoleffe Stadium di Zenica, in provincia di Bergamo, e valido per la settimana giornata del campionato di Serie A femminile, ad imporsi con il punteggio di 4-3 è il Milan di Maurizio Ganz. Le bianconere restano al quarto posto della classifica a quota 14, le meneghine salgono al quinto a due lunghezze di distanza.

Milan-Juventus Women 4-3: la cronaca

Un errore in fase di impostazione di Pedersen regala al Milan, dopo soli 5', la prima chance del match, ma Piemonte non inquadra la porta oggi difesa da Aprile anziché da Peyraud-Magnin. La Juve reagisce tra il 15' e il 17' con Lundorf e Cantore, sulle quali si oppone l'ex bianconera Laura Giuliani, quindi, in un minuto di totale black out, Asllani va a segno al 24' e al 25'. Le ragazze di Montemurro reagiscono di nervi e Bonfantini accorcia al 31', ma pochi secondi più tardi Piemonte rimette a distanza le torinesi. Rosucci e Caruso in chiusura di primo tempo e Cantore in avvio di ripresa vanno ad un passo dalla rete che potrebbe cambiare le sorti del match: al 62', invece, Mesjasz sigla il 4-1 che sembra far calare il sipario. L'ingresso di Girelli dà nuova linfa alla Juve: la numero 10 bianconera e della Nazionale va in gol al 70' e, dopo il palo colpito da Boattin, si ripete al 94'. Troppo tardi: dopo poco meno di un minuto, l'arbitro manda le calciatrici sotto la doccia.

Parma-Pomigliano 1-3

Nell'anticipo delle 12.30 tra Parma e Pomigliano gli ospiti si impongono per 3-1. Taty slocca la gara al 19', raccogliendo il tiro perfetto di Ferrario da calcio d'angolo e battendo Cappelletti di testa. Partita equilibrata fino alla rete del 2-0 del Pomigliano che è arrivata al 58' con Konat che col mancino ha segnato il suo primo gol in Serie A, al terzo tiro nello specchio tentato. Poi al 70' ci ha pensato Martinovic a provare a riportare in partita il Parma. Il momentaneo 1-2 ha infatti la sua firma: cross di Acuti e la numero 24 gialloblù ha anticipato tutti realizzando il suo secondo gol nelle ultime cinque presenze in Serie A. All'85' però la partita è stata definitivamente chiusa da Martinez che ha raccolto un lancio lungo e palla al piede ha superato due avversarie e infine Capelletti, spedendo il pallone in porta.