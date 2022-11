Diretta Juventus Women-Como ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VINOVO (Torino) - Reduce dal rocambolesco successo in rimonta ottenuto a Parma e dal pareggio con il temutissimo Arsenal in Champions League, la Juventus Women ospita al Jtc di Vinovo il Como neopromosso in Serie A, tra le cui fila militano - in prestito - le giovani bianconere Beretta e Beccari, nel match valido per la decima giornata del campionato femminile. Le ragazze di Montemurro, attualmente seconde in classifica con 20 punti conquistati in nove partite, cercano un successo per restare a -4 dalla Roma dell'ex Spugna, che ha sconfitto ieri 2-0 il Pomigliano.