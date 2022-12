Diretta Inter-Juventus femminile ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Serve un segnale forte alla Juventus femminile di Montemurro, per dimostrare che la gara con il Como è stata l'eccezione e che quella con l'Arsenal è e deve rimanere la regola. Perché il calendario che comincia oggi con la sfida all'Inter, prosegue poi con il ritorno contro i Gunners mercoledì e si chiude domenica in casa della Roma. Un tris che può rivelare le ambizioni future e che le bianconere sono pronte ad affrontare: "La squadra - ha detto il tecnico - sta molto bene, ci siamo confrontati perché risultati come quello contro il Como portano con sé aspetti su cui riflettere. Sono però anche cose che fanno parte del nostro cammino, per tutte le avversarie giocare con la Juventus diventa una finalissima: siamo stati onesti con noi stessi e abbiamo lavorato a testa bassa".