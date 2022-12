Pomigliano-Sampdoria 1-0: l'ex Battelani manda ko le blucerchiate

Primo tempo a reti inviolate

Nei primi minuti di gara ci sono state pochissime occasioni da gol. Sia il Pomigliano che la Sampdoria Femminile hanno evitato di proporre un gioco propositivo preferendo lo studio delle mosse dell'avversario. Al 23' però a ravvivare il match ci hanno pensato i padroni di casa con Taty. L’attaccante brasiliana calcia dalla lunga distanza e trova i guantoni di Tampieri, che si distende e neutralizza la conclusione avversaria. Quattro minuti più tardi è ancora il Pomigliano a rendersi pericoloso con Ferrario che con un destro al volo manda il pallone di poco sopra la traversa. Al 29' ancora i partenopei chiamano in causa Tampieri che riesce ad annullare un tiro insidioso di Di Giammarino.

Decide l'ex Battelani nel finale

La seconda frazione di gioco vede ancora il dominio del Pomigliano. Al 53' Spinelli regala la palla agli avversari in fase di disimpegno e Corelli con un destro dalla distanza manda di poco la palla a lato. Al 60' per la prima volta la Samp si rende pericolosa con Fallico che va alla conclusione di prima intenzione. Al 64' Rincon pennella un cross per il colpo di testa di Oliviero: pallone che perde efficacia, rimbalzando sul terreno, e finisce tra le mani di Cetinja. All'83' Spinelli atterra Battelani in area di rigore e per l’arbitro non ci sono dubbi: penalty per le padrone di casa. Dal dischetto l'ex blucerchiata Battelani che sigla la rete del vantaggio. Il Pomigliano con una sola rete porta a casa tre punti preziosi.