Serie A femminile, la Roma vola con super Giugliano. Milan e Como ko. Sassuolo-Parma 2-2

TORINO - Si chiude con le ultime tre partite della domenica l'undicesima giornata della Serie A femminile . Pareggio divertente e ricco di gol tra Sassuolo e Parma (2-2). Neroverdi avanti con Clelland , pareggia Martinovic per le gialloblù che mettono la freccia nel finale di fara con la rete di Banusic . In pieno recupero è Eleonora Goldoni a regalare un punto al Sassuolo che sale dunque a quota 10 punti. Ultimo il Parma con 6 punti. La Fiorentina vince 3-2 in trasferta contro il Como con sofferenza finale. Le viola si portano sul 3-0 con la reti di Kajan e la doppietta di Longo a cavallo dei due tempi. Reazione d'orgoglio della padrone di casa che accorciano con i gol di Karlenas e Beccari ma non basta. La Fiorentina sale al terzo posto in classifica con 22 punti, a -2 dalla Juventus e a - 8 dalla capolista Roma . Le giallorosse di Spugna stendono il Milan 2-0 in trasferta con la doppietta di una super Manuela Giugliano. Otto le vittorie consecutive per le giallorosse che sembrano non conoscere sosta. La Roma è in vetta al campionato con 30 punti, a +6 sulla Juventus seconda.

Sassuolo-Parma 2-2

Avvio a spron battuto, Parma pericoloso al 2' con Banusic, Laura si fa trovare pronta tra i pali. Il Sassuolo replica al 6' con Brignoli (alto) e passa in vantaggio all'8' con Clelland che si ritrova davanti al portiere Cappelletti e non sbaglia. Subito tentativi di replica del Parma: al 12' Cambiaghi tenta una conclusione dal limite ma gudagna solo un corner, il primo di due consecutivi e sul secondo, dopo un salvataggio sulla linea di Filangieri, Martinovic fima il pareggio del Parma con una bella rovesciata. Al 28' il Sassuolo torna a provarci con Monterubbiano, palla in corner. Ancora Sassuolo al 37': Mella, dopo aver scambiato con Jane trova la parata di Cappelletti, pronta un minuto dopo sul nuovo tentativo neroverde, stavolta scoccato da Jane. Nel finale il Sassuolo cerca di andare in vantaggio all'intervallo: al 43' ci vuole una gran parata di Cappelletti per dire no a Clelland, mentre al 45' azione rocambolesca che quasi vale la rete quando Cappelletti rinvia ma il pallone colpisce Jane, Monterubbiamo va al tiro, ma la difesa respinge sulla linea. In pieno recupero, ci prova Brignoli, palla sul fondo. Nella ripresa, proteste del Sassuolo che ravvisa un tocco di braccio di Heroum su un cross di Jane. Al 26' il Parma va a un passo dalla segnatura con Mitrovic e Banusic al termine di un rapido contropiede. Al 37' il Parma raddoppia con Banusic che, rubata palla a Lauria, firma il 2-1. In pieno recupero, il pareggio del Sassuolo con Goldoni che di testa insacca su cross di Filangieri.

Milan-Roma 0-2

È subito la Roma a rendersi pericolosa con Giugliano che al 3' minuto impensierisce il portiere rossonero Giugliani. Dopo un tiro dalla distanza di Serturini al 6', al 12' le giallorosse si rendono pericolose sulla sinistra con Haavi che tenta il gol con un tiro a giro, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 21' grande azione del Milan finalizzata da Bergamaschi, ma il capitano del Milan era in posizione di fuorigioco ed il gol non è stato convalidato. Al 28' grande azione sulla sinistra di Serturini che salta secca Arnadottir. Cross sul primo palo, Giacinti anticipa l'uscita di Giuliani ma la palla esce fuori. Al 39' è ancora la Roma a rendersi pericolosa. Cross dalla destra di Serturini, arriva in spaccata Giacinti a botta sicura ma Giuliani compie una grande parata di piede. In avvio di ripresa è subito occasione per il Milan. Calcio di punizione ben battuto da Mascerello per la testa di Mesjasz. Attenta Ceasar a non farsi sorprendere. Al 52' occasione per le giallorosse con cross dalla sinistra, sponda di testa e Giacinti manca incredibilmente il pallone a due passi da Giuliani. Al 55' la sblocca la Roma su una grande azione di Bosshard sulla sinistra che trova la testa di Giugliano. Al 59' un po' di caos al Vismara. Giacinti aveva trovato il gol del 2-0, ma nell'azione la palla era uscita fuori. Proteste da parte della Roma, ma l'arbitro aveva fischiato il rinvio dal fondo prima ancora che la palla entrasse in rete. Al 60' Serturini crossa in mezzo per Giugliano che prima stoppa e poi calcia alla sinistra di Giuliani che fa 2-0 per le giallorosse.

Como-Fiorentina 2-3

Fiorentina subito in vantaggio. Bastano venti secondi a Kajan per sbloccare la gara. Grave errore in uscita della difesa del Como che favorisce l'attaccante viola. Al 3' la Fiorentina sfiora il raddoppio e al 4' Longo al volo insacca il 0-2. Splendido assist di Parisi dalla destra che coglie alla sprovvista la difesa avversaria. Viola scatenate in questo avvio di gara con tanti batti e ribatti in area del Como. Al 18' Parisi prova a sfruttare un pallone in uscita del Como, ma il destro finisce lento tra le braccia di Korenciova. Al 34' Boquete serve Kajan in profondità dopo una grandissima giocata, che però spreca malamente davanti a Korenciova. Al 36' grandissima chiusura di Agard, che lancia velocemente Kajan verso la porta. La numero 11 mette al centro, ma Longo non ci arriva. Grande inizio di secondo tempo per il Como. Le ragazze di De La Fuente vogliono accorciare immediatamente le distanze. Al 50' Cafferata va alla conclusione dai 25 metri ma Blocca senza problemi Korenciova. Tre minuti più tardi è ancora Cafferata a rendersi pericolosa con un tiro che non riesce a impensierire il portiere avversario. Al 58' Ci pensa ancora Longo. Grande palla di Johannsdottir in profondità, con l'attaccante viola che trafigge Korenciova con il sinistro. Al 73' il Como accorcia le distanze: a segno Korlenas sullo splendido cross di Borini dalla sinistra. All'86' altro magnifico gol di Beccari dopo la grande prova contro la Juventus.