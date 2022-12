Serie A femminile, vincono Inter e Milan. Poker della Fiorentina

Pomigliano-Inter 1-2

Al 5' ecco l'Inter: ci prova Kristjansdottir su cross da calcio d'angolo, colpo di testa ma il portiere avversario para senza troppe difficoltà. Ancora le nerazzure pericolose al 13' con un tiro di Marta Pandini, il portiere ribatte con Ajara lesta risponde con un tiro che viene ancora respinto, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Al 22' prima occasione per Pomigliano: punizione pericolosa dal limite con Tati tira direttamente in porta, ma è facile l'intervento per Durante. Cinque giri di lancette e su un calcio d'angolo battuto all'indietro dall'Inter, Robustellini mette in area un pallone che però Van der Gragt non riesce a impattare per bene di testa e il tutto finisce con un nulla di fatto. Al 40', le nerazzurre ripartono in contropiede, Karchouni però sbaglia sotto porta e fallisce una grande occasione da gol. Ripresa: all'8' l'Inter la sblocca: Chawinga aggancia il pallone in area e si gira e mette dentro il vantaggio. Al 31' le nerazzurre fanno bis: bellissimo assist di Sonstevold che trova Tabitha Chawinga che deposita in rete il 2-0. In pieno recupero Pomigliano accorcia con Martinez ma non c'è più tempo: termina 2-1 per l'Inter.



Parma-Fiorentina 0-4

Al 12' ripartenza viola con Parisi che se ne va in velocità, sinistro dalla distanza e palla sulla traversa. Al 19' ancora Fiorentina con Boquete per Johannsdottir, che si inserisce in area e prova il mancino al volo ma il tiro viene parato dall'estremo gialloblù. Al 39' le toscane passano con Johannsdottir, che sfrutta l'assist di Longo e mette dentro la sfera in fondo al sacco. Il primo tempo termina con le viola in vantaggio. Nella ripresa, la Fiorentina dilaga: dapprima col rigore di Kajan (che aveva subìto il fallo di Jelencic) al 12', al 26' con Bouquete e al 30' con la doppietta personale di Johansdottir.

Sassuolo-Milan 0-1

Al 1' Kosovare Asllani la sblocca. Assist al bacio di Mascarello dalla destra, Asllani si inserisce in area piccola ed anticipa tutti! Milan in vantaggio, 0-1! Al 10' Clelland entra in area dalla sinistra, sterzata sul destro e palla in mezzo per l'inserimento della compagna: Goldoni non ci arriva di poco. Sassuolo pericoloso. Al 27' Piemonte ci prova da fuori con una rasoiata precisa, bella parata in tuffo di Lonni che devia in angolo. La prima frazione termina con le rossonere avanti di un gol. Nella ripresa subito infortunio importante per la rossonera Grimshaw, che esce in lacrime al 5' dopo il movimento innaturale della caviglia. Il Sassuolo cerca il pari e ha un'occasionissima con Monterubiano che al 10' a tu per tu con Giuliani mette fuori. Alla mezzora, proteste neroverdi per un'uscita di Giuliani che travolge Sciabica in area.