Diretta Roma-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Allo stadio delle Tre Fontane di Roma la Juventus Women fa visita alla capolista Roma in occasione del 12° turno del campionato di Serie A femminile (ultima partita del 2022) in quello che potrebbe essere l'ultimo treno per tenere in vita le speranze scudetto. Le bianconere sono tornate al successo contro l'Inter nell'ultimo turnodi campionatoe cercheranno il riscatto dopo il ko in Champions League per mano dell'Arsenal. La classifica dice che sono 6 i punti dividono la J-Women dalla Roma (30 a 24) che in 11 partite giocate ne ha vinte 10 e l'unica sconfitta è arrivata proprio a Vinovo per mano delle ragazze di Montemurro. Quello di oggi è il 3° scontro stagionale tra Roma e Juventus con le capitoline che si sono imposte nella finale di Supercoppa.