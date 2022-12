Juventus Women, Salvai: "Abbiamo sentito tante cose che non ci sono piaciute"

TORINO - "In questo periodo ne abbiamo sentite tante. Siamo brave ma le cose le sentiamo e le leggriamo: tante cose non ci sono piaciute, perché ti toccano. A noi queste cose non fanno piacere ma ci portano al fatto che poi pensiamo al campo, che è la cosa fondamentale". Lo ha dichiarato Cecilia Salvai, giocatrice della Juventus Women, al canale Twitch bianconero: "Cerchiamo di lasciare fuori le cose che vengono da fuori, credo che questa squadra abbia una grande maturità, tutte le mie compagne l'hanno dimostrata e penso che, sia con l'Inter che con la Roma i risultati abbiamo parlato. Ieri non era scontata: ma già a pranzo ho visto le facce e ho capito come sarebbe andat la partita e dal riscaldamento ho avuto la conferma. Sembra strano perché abbiamo preso subito gol, ma credo che abbia acceso la miccia e non credo che la Roma ci abbia sottovalutate. Rosucci? Promossa a pieni voti in difesa, ha dimostrato di essere una grandissima centrale, mi sono trovata benissimo a giocare con lei. Io sono ancora all'80/85%, sto crescendo partita dopo partita, la condizione la riprendi giocando. La fascia? Non cambia le cose, non è la stessa cosa a livello emotivo, ma dal punto di vista del gioco no, do alla squadra quello che posso, a prescindere dalla fascia. I tifosi? Sono meravigliosi e rispettosi, è motivo d'orgoglio, deve esserlo anche per loro. Non li sento mai cantare contro gli avversari, ma solo per noi, e questa cosa non è scontata, ne abbiamo sentite di ogni soprattutto nelle ultime partite".