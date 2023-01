Juventus Women, Sara Ventura al Ravenna

Juventus Women, Sara Ventura parte in prestito. La calciatrice classe 2002, dopo una prima parte di stagione tra le fila del Chievo Verona Women, resta in Serie B e passa al Ravenna Women. Le giallorosse giocheranno il prossimo incontro il 15 gennaio contro un Trento in grande difficoltà essendo in zona retrocessione: potranno farlo con una freccia in più al proprio arco.