Juventus Women, Forcinella si racconta: "L'esordio, le compagne e il mio idolo"

Non si poteva non partire dal debutto con la maglia della Juve nel match di Coppa Italia contro il Cittadella : "Durante la prima partita ero agitata, ma è stato emozionante esordire. Indossare questa maglia rappresenta un onore. Riscendere in campo dopo tanto tempo non è stato semplice, ma ci siamo allenate a casa durante la sosta per farci trovare pronte. C'è ancora da lavorare. In coppa tra Cittadella e Brescia la secona sfida è stata sicuramente più complicata, perché loro non avevano nulla da pardere. Alla distanza però siamo venute fuori".

Il rapporto con le compagne e non solo

Sul rapporto con le compagne di squadra: "In campo cerco di utilizzare parole chiave per non parlare troppo e deconcentrarle. Peyraud-Magnin è un esempio, una persona umile. Con lei e Aprile ho un gran rapporto. Ha l'esplosività di una quindicenne, non so come faccia. La compagna che tiene vivo il clima nello spogliatoio è sicuramente Girelli. La squadra è forte tecnicamente, sono tutte molto brave. Tra le giovanissime mi ha impressionato Eva Schatzer".

Nel corso dell'intervista si è parlato anche di come è nato l'amore per il calcio e del suo idolo: "Ho iniziato a giocare a calcio grazie a mio fratello, Alessio. Partii da terzino, una volta però mancava il portiere, mi chiesero di mettermi tra i pali e non ne sono più uscita. Ho militato nelle giovanili del Sudtirol, vincendo il campionato under 17: lì mi notò il Verona, dove poi sono rimasta cinque anni. Di seguito la Fiorentina e ora la Juve. Idolo? Da sempre ho ammirato Buffon, mi piace anche Neuer però".

Così, infine, su sensazioni e ambizioni stagionali: "Sappiamo quali sono i nostri obiettivi, faremo di tutto per centrarli. Il livello si sta alzando, nessuna partita è scontata. Ad ora c'è la Roma sopra di noi, ma lotteremo ogni partita tentando di conquistare i 3 punti. Da questo 2023 spero di vincere, gli obiettivi sono chiari. Saremo pronte a tutto per vincere. Sogni per quest'anno? Vado al campo tutti i giorni, mi alleno, sto bene, provo a migliorarmi sempre: ho già tutto quello che vorrei”.