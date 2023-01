Diretta Juventus Women-Sassuolo ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

La Juventus Women torna in campo. Dopo le due sfide di Coppa Italia vinte, contro Cittadella e Brescia , e la conseguenza qualificazione alla fase ad eliminazione, le bianconere di mister Joe Montemurro si riproiettano sul campionato sfidando il Sassuolo : start alle ore 14.30 all'Ale&Ricky di Vinovo. L'ultima partita di Serie A risale a più di un mese fa, nel match ad alta quota vinto per 2-4 contro la Roma capolista, riaprendo così la lotta Scudetto . E proprio per continuare l'inseguimento alle giallorosse, che ieri hanno battuto addirittura per 1-7 la Fiorentina, non si può più sbagliare. Dal canto suo il Sassulo è reduce dalla sconfitta di dicembre contro il Milan, e dovrà necessariamente provare a strappare i 3 punti visto il terzultimo posto in graduatoria. Presente alla sfida anche il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino.

Juventus Women-Sassuolo, dove vedere la sfida

La gara tra bianconere e neroverdi andrà in onda su Juventus TV, visibile su DAZN oppure sulla piattaforma Tim Vision. Sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'incontro.

Juventus Women, Montemurro alla vigilia: "Gara complicata"

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha parlato il tecnico delle bianconere Joe Montemurro, presentando così la sfida: "Sarà una gara difficile, il Sassuolo è una buona squadra e allenata bene: nella sfida di andata hanno raccolto punti contro di noi. Sarà una partita complicata, ma giochiamo in casa e dovremo imporre il nostro gioco. Nuovo format Serie A? Cambia dal punto di vista mentale perché non c'è la necessità di arrivare primi in classifica. Ma per noi è una sfida, vogliamo restare in alto il più a lungo possibile: giochiamo ogni competizione per vincerla".

A poche ore dal delicato match ha parlato anche il tecnico dei neroverdi, Gianpiero Piovani: "La Juve ha giocatrici capaci di risolverti la partita da sole. Ho ritrovato una squadra più forte di quella dell'anno scorso: davo la Roma per favorita, ora vedo un testa a testa avvincente. Dopo il pari dell'andata contro le bianconere è scattato qualcosa a livello mentale: ci ha dato grande autostima che poi ho visto nelle gare successive con Fiorentina, Inter e Roma".