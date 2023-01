Juventus Women, Montemurro: "Commessi troppi errori, sono deluso"

In casa Juventus Women c'è amarezza, e non potrebbe essere altrimenti. Le bianconere hanno pareggiato 1-1 contro il Sassuolo incassando il gol del pari in pieno recupero. Anche mister Joe Montemurro si è presentato nel post partita tutt'altro che soddisfatto, specie per non aver saputo gestire bene le tante occasioni offensive con le quali si sarebbe potuto chiudere la partita.

Juventus Women, la delusione di Montemurro

Queste le dichiarazioni del tecnico delle bianconere dopo il triplice fischio: "Secondo me non abbiamo controllato la partita nel migliore dei modi, abbiamo fatto tanti errori e scelte sbagliate in situazioni importanti, e l’abbiamo pagata, prendendo gol proprio alla fine. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, ma io sono deluso per la partita; Peyraud-Magnin è stata poco impegnata, ma abbiamo pareggiato, perché abbiamo perso la concentrazione in momenti fondamentali. Succede. L’inserimento delle giovani? Dipende dalle situazioni della partita, le nostre ragazze hanno fatto bene in altri match". Ora la vetta della classifica, occupata dalla Roma, dista ben 5 punti.