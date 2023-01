Juventus Women, Montemurro: "Ecco la ricetta per tornare al nostro livello"

Juventus Women, Montemurro suona la carica

Queste le parole del tecnico della Juventus Women a poche ore dalla sfida contro il Pomigliano: "La squadra sta abbastanza bene, ovviamente ci sono alcuni infortuni e speriamo che in queste settimane ci siano un po’ rientri. In generale la squadra sta abbastanza bene, c’è un po' di delusione dopo aver perso dei punti contro il Sassuolo, ma abbiamo visto dove si è sbagliato e siamo pronti per il Pomigliano. Partita senza pubblico? Pensavo avessimo finito con queste situazioni di porte chiuse. Mi sembra una cosa molto strana, non ho capito bene il perché di questa decisione, però per l'immagine del calcio femminile non è una cosa positiva, dobbiamo cercare di dare sempre un’immagine professionistica, e questa situazione non la dà. La Juve deve essere concentrata, entusiasta di giocare come ha sempre fatto. Forse in queste ultime due settimane abbiamo perso un po’ di coraggio, ma non so da dove viene tutto ciò perché gli allenamenti sono sempre ad alta intensità e alta qualità. Se troviamo questo coraggio, la Juve tornerà al suo livello. Ho massima fiducia in tutte le ragazze. Viviamo momenti e situazioni diversi nelle partite, e quindi in base a quelli faccio determinate scelte. Ovviamente quando hai tutte le calciatrici a disposizione la situazione cambia, puoi fare scelte un po' diverse. Quando ci sono delle assenze sei limitato, ma non ho mai perso fiducia nelle ragazze: senza pensare a chi gioca e chi non gioca, ogni scelta è stata fatta in base alle partite e ai momenti di ogni gara".