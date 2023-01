Juventus Women, Montemurro: "Grande reazione in un match difficile"

La Juventus Women ritrova la vittoria contro il Pomigliano grazie ai gol di Cantore e Beerensteyn. Le ragazze di Montemurro si rimettono in corsa per tentare l'inseguimento alla Roma, distante ora cinque punti. La partita è stata in equilibrio e le bianconere hanno dovuto anche rimontare l'iniziale vantaggio firmato da Ferrario.

Juventus Women, Montemurro: "Abbiamo provato qualcosa di nuovo"

Tre punti molto importanti che Montemurro ha commentato così: "Il modo migliore per iniziare una settimana molto importante per noi, in cui avremo anche l’impegno in Coppa Italia. Bene essere tornati alla vittoria, ho visto una bella reazione da parte delle ragazze, non solo nel gioco ma anche dal punto di vista della grinta, del coraggio e dell’agonismo. Abbiamo provato qualcosa di nuovo dal punto di vista del gioco, e il tutto in una partita molto difficile, resa complicata dal Pomigliano a cui faccio i complimenti. Abbiamo portato a casa tre punti preziosi, perché siamo ancora li, vicini alla vetta".