Serie A femminile, vincono Inter e Fiorentina: Juve Women agganciata momentaneamente dalle viola

La 15a giornata della Serie A femminile è scesa in campo nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio. Un fine settimana importante per capire come proseguirà la lotta in vetta alla classifica. La Roma sempre capolista dovrà giocare contro il Sassuolo, mentre la Juve di Montemurro giocherà a Vinovo con la Sampdoria . Risultati, quelli degli anticipi, a cui le bianconere hanno dovuto far particolare attenzione viste le vittorie di Fiorentina e Inter nei rispettivi. Lo toscane agganciano proprio la Juve al secondo posto.

Juventus Women, come cambia la classifica dopo gli anticipi

Un occhio alla Roma e uno alla Fiorentina, dopo i tre punti conquistati dalle toscane ora la Juventus non potrà sbagliare la partita contro la Sampdoria. La squadra viola ha superato il Pomigliano per 2-0 con la doppietta di Bernadett Kajan. Un successo che consente alla formazione toscana di agganciare in classifica le bianconere (con una partita in meno) a quota 31 punti.

Accorcia anche l'Inter che supera il Milan nel derby stracittadino con un netto 1-4 in trasferta. Una bellissima partita che le nerazzurre hanno portato dalla loro parte già dopo appena 15' dove Santi e Chawinga segnano i primi gol per l'Inter. Accorcia Piemonte, poi nella ripresa Karchouni e ancora Chawinga arrotondano il risultato finale. Nerazzurre che salgono così a 29 punti in attesa delle partite di domani, domenica 29 gennaio.