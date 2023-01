Juventus Women, manita alla Sampdoria: tripletta GirellI!

Juventus Women, Girelli show nel 5-0 alla Samp

Le ragazze di mister Montemurro partono fortissime e trovano il gol del vantaggio dopo appena un minuto e mezzo: palla recuperata sulla trequarti, Beerensteyn prova la conclusione che viene però murata, sulla ribattuta pronta Girelli che non sbaglia e segna l'1-0. Juventus Women scatenata, subito in gol e con un pressing forsennato che non consente alle avversarie di giocare. Dopo un altro paio di occasioni, al 17' arriva la rete del 2-0: Gama lancia perfettamente verso Cantore, che scappa sul filo del fuorigioco e con uno splendido pallonetto batte Odden.

Dopo un altro paio di grandi chance nel primo tempo, soprattutto il palo colpito al 35' da Pedersen, ad inizio ripresa arriva il tris bianconero: ancora Gama protagonista con un cross fulmineo, la solita Girelli va di testa e sigla il 3-0. Da qui in poi la Juventus dilaga. Dopo 5' dal terzo gol, arriva anche la quarta rete: Caruso lascia partire dal limite dell'area un siluro di mancino sul quale Odden non può nulla. Passano altri 3' e ci pensa ancora Girelli a segnare, fissando il risultato sul 5-0: regalo clamoroso dell'estremo difensore della Samp, la numero 10 bianconera non perda e con un pallonetto segna la sua tripletta portando così il pallone a casa. Da segnalare anche il debutto per la neo arrivata Paulina Nystrom, in campo dal 77' al posto di Cantore. Prova di forza clamorosa delle bianconere, che dunque proseguono l'inseguimento alla vetta della classifica, occupata dalla Roma.