Juventus Women, Montemurro dopo il 5-0: le parole sull'esordio di Nystrom e sul minutaggio di Gama

La Juventus Women travolge la Sampdoria . Le bianconere vincono con un netto 5-0 sulle blucerchiate. Protagonista, come al solito, Cristiana Girelli , autrice di una tripletta. Una vittoria fondamentale per il morale, per il gioco mostrato e anche per la classifica, perché permette di restare in scia della Roma. Una sfida che, ovviamente, lascia pienamente soddisfatto anche mister Joe Montemurro .

Juventus Women, l'analisi di Montemurro

Queste le dichiarazioni del tecnico al termine della sfida, rilasciate ai canali ufficiali bianconeri: "Siamo sicuramente soddisfatti per il risultato e per aver continuato a fare il nostro gioco anche nel momento in cui eravamo ampiamente in vantaggio. Forse, in un paio di situazioni, saremmo dovuti essere un po' più concreti sotto porta, ma ci portiamo a casa indubbiamente una bella prestazione. Sono molto contento anche per Sara Gama che dopo i novanta minuti contro il Pomigliano anche oggi ha giocato tutta la partita. Sapevamo che non sarebbe stata al top per la sfida contro il Chievo, ma volevamo che lo fosse per la gara di oggi e così è stato. Felice anche per l'esordio di Paulina. Avrà bisogno, ovviamente, di un po' di tempo per ambientarsi, ma è una giocatrice sulla quale contiamo molto perchè ha caratteristiche differenti dalle altre nostre attaccanti. È un grande talento e ha tanto da dare a questa squadra. Lo stesso penso di Belotto che è fortissima e sono entusiasta di avere quattro portieri di altissimo livello. Oggi ci tengo a sottolineare, però, l'ottimo apporto da parte di tutte le ragazze".