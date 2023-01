Juventus Women, Lundorf va al Koge: è ufficiale

Juventus Women, l'addio a Lundorf

Il club bianconero, con un comunicato ufficiale sui propri canali, ha ufficializzato il trasferimento. Questo il comunicato: "Dopo due anni e mezzo, 68 presenze e due gol messi a segno termina l'avventura di Matilde Lundorf Skovsen con la maglia delle Juventus Women. La classe '99 danese continuerà la sua carriera in patria, con la maglia del Køge, dove si trasferisce a titolo definitivo. Divenuta bianconera il 7 luglio 2020, Matilde, con la maglia della Juventus, ha vinto due scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia guadagnandosi, in questi anni, anche l'esordio con la massima nazionale danese. Ora per lei una nuova tappa della sua carriera. In bocca al lupo, Matilde!".