Juventus Women, tutti i colpi in entrata e uscita nel mercato di gennaio

Juventus Women, chiuso il calciomercato. Le bianconere terminano la sessione invernale della campagna trasferimenti con movimenti in entrata e in uscita. Acquisti mirati e funzionali alle necessità della rosa di mister Joe Montemurro, che insegue ancora il primato in campionsto e la vittoria in Coppa Italia.

Juventus Women, gli acquisti Le bianconere hanno visto entrare nel nuovo roster tre calciatrici. A partire dalla punta di diamante, Paulina Nystrom. L'attaccante, che era vicinissima all'Everton, alla fine è stata acquistata dalla Juventus. Contratto fino al 2025, ha già debuttato nel match di campionato vinto per 5-0 contro la Sampdoria. Nuovo rinforzo anche tra i pali: Soledad Belotto ha sottoscritto un contratto col club bianconero fino al termine della stagione e con opzione per altri due anni. Ufficializzata lo scorso 28 gennaio, ha già avuto un primo impatto col mondo bianconero senza però scendere ancora in campo. Infine l'ultimo acquisto in ordine di tempo, Benedicte Simon, che va a rimpolpare la difesa della Juve. Classe 1997, è arrivata dal PSG sottoscrivendo un accordo fino al giugno 2025.