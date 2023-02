Juve Women, Pfattner: "Che emozione il primo gol! Non avevo capito di aver segnato, poi.."

Juventus Women, le parole di Pfattner

Queste le dichiarazioni della giovane attaccante bianconera: "Giocare alla Juventus è una grande emozione. Sono arrivata e ho giocato con l'Under 17, dopo appena un anno mi ritrovo con la prima squadra. Sostenere la preparazione con la Juventus Women e con un allenatore come Montemurro è stato emozionante. Ho delle compagne di squadra che giocano in nazionale e affrontano le migliori giocatrici del mondo. Fu il mister a dirmi a Barcellona della mia "promozione": appena passata in prima squadra chiamai i miei parenti per raccontarglielo. Una cosa inimmaginabile, io vivevo in un paese piccolissimo del Trentino: non capita così spesso. Con la Primavera? Un weekend sfortunato, ho perso due volte col Milan. Non è stato facile per noi scendere in campo con l'Under 19, non giocando tutti i giorni con loro non c'è alchimia, ma siamo ancora prime nonostante la Roma abbia una gara in meno".