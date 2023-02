Juventus Women, otto bianconere convocate dall'Italia per l'Arnold Clark Cup

Juventus Women protagonista delle convocazioni per la Nazionale. L'Italia sarà impegnata nella seconda edizione dell'Arnold Clark Cup, torneo inglese ad inviti che fungerà da preparazione in vista del Mondiale, che avrà luogo tra 5 mesi. Oltre all'Italia e, ovviamente, all'Inghilterra, presenti anche Belgio e Corea del Sud. La manifestazione inizierà giovedì 16 febbraio, con l'Italia che farà il suo debutto all'MK Stadium contro il Belgio, quest'ultima unica squadra a non essersi qualificata per il prossimo Mondiale.