Juve Women, Montemurro: "Siamo arrabbiati! Con la Fiorentina dovremo fare una cosa"

La Juventus Women, dopo la caduta contro il Milan in campionato (e poi la qualificazione in Coppa Italia), ha tutta l'intenzione di rialzare la testa e provare ad accorciare sulla Roma capolista. Sulla propria strada ci sarà la Fiorentina, con le viola reduci da tre successi consecutivi in campionato. Uno sguardo agli errori con le rossenere e uno avanti all'incontro di domani: questi i focus principali trattati da mister Joe Montemurro ai canali ufficiali bianconeri.