Juventus Women, Montemurro esalta Girelli: "Giornata storica!"

La Juventus Women vince in maniera netta contro la Fiorentina . Le bianconere si sono imposte per 3-0 dominando per tutti i 90' di gioco. Durante la gara festa grande per Cristiana Girelli , autrice della terza marcatura ma soprattutto del suo centesimo gol con la casacca della Juve, la prima a riuscirci. Al termine della sfida entusiasta la numero 10, così come mister Joe Montemurro .

Juventus Women, la gioia di Montemurro

Al triplice fischio c'è felicità nelle parole del tecnico bianconero, non solo per la vittoria netta nel risultato e nel gioco contro la Fiorentina, ma anche per il traguardo raggiunto da Girelli: "Devo fare i complimenti alla mia squadra per la partita di oggi. Per noi era un match importante e sono felice che le ragazze abbiano messo in pratica quanto provato in allenamento durante la settimana. Voglio fare le mie più grandi congratulazioni anche a Cristiana per il suo centesimo gol con la Juve. Oggi per lei e per il Club è una giornata storica e le auguro di poterne segnare almeno altri cento".