Juve Women, a Montemurro la Panchina D'Oro: "Fatto qualcosa di speciale. La dedico alla mia famiglia"

Giornata di riconoscimenti nel calcio italiano. In scena questa mattina la 31° edizione della Panchina d'Oro a Coverciano . Tra i vari premi consegnati ai tecnici, anche quello per miglior allenatore della Serie A femminile, vinto da Joe Montemurro, che nella scorsa annata ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto con le bianconere. Un riconoscimento importante e figlio di quanto bene fatto nell'ultima stagione. Montemurro è, tra l'altro, il primo allenatore stranieri a vincere il campionato di Serie A dagli anni 2000.

Montemurro: "Che onore!"

Dopo la premiazione, Montemurro ha rilasciato ai canali ufficiali bianconeri le sensazioni in merito alla Panchina d'Oro vinta, con una dedica speciale: "Quello che abbiamo costruito e realizzato l'anno scorso è stato speciale e questo premio è il riconoscimento di tutto. Ringrazio lo staff, gli altri allenatori e ovviamente la mia famiglia che ha reso possibile tutto questo: è un onore. Questa giornate sono belle perché sono l'occasione di condividere e imparare. Ora guardiamo ai prossimi obiettivi, continuare a crescere, restare al top in Italia e fare il salto ulteriore in Europa. Abbiamo creato le basi e ora dobbiamo andare avanti partendo da queste. Quest'anno è un passo avanti per il calcio femminile, il livello sta aumentando e abbiamo visto tante squadre investire tanto. Dedico questo premio ai miei genitori e alla mia famiglia".