Juve Women, Montemurro: "Per il Parma è una finale. Sosta Nazionali? Qualcuna è stanca"

La Juventus Women torna in campo. Dopo lo stop al campionato per le partite con le rispettive nazionali, le calciatrici bianconere sono pronte a rituffarsi in Serie A: si riparte da Vinovo contro il Parma. Una pausa proficua per le giocatrici juventine, che si sono messe in mostra in nazionale, ma anche per mister Joe Montemurro, insignito della Panchina d'Oro per il calcio femminile all'evento organizzato a Coverciano.