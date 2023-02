Diretta Juventus Women-Parma ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Women torna in campo. Dopo la pausa nazionali, le bianconere di mister Montemurro sono pronte a sfidare il Parma: start alle ore 14.30. La Juve si era fermata con la splendida vittoria per 3-0 in casa della Fiorentina, con Cristiana Girelli che ha toccato quota 100 gol con la maglia bianconera: record assoluto. Ora le bianconere proveranno a riprendere da dove si erano fermate, continuando ad inseguire il primo posto occupato e consolidato dalla Roma.