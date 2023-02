Juve Women, miglior attacco della Serie A: Montemurro e le sue certezze offensive

La Juventus Women chiude la stagione regolare in seconda posizione dietro alla Roma . La vittoria sul Parma per 2-1 ha sancito questo verdetto, che già era certo vista la distanza dalla capolista e dalle insegutrici delle bianconere. Montemurro nel post partita ha detto di credere allo scudetto e per rafforzare in modo ulteriore questo aspetto c'è anche un dato importante, ovvero quello del miglior attacco in Serie A. Girelli &Co. sono state le più prolifiche in stagione e la fase offensiva delle bianconere può essere l'arma in più nella poule scudetto.

Juventus Women, Girelli e non solo: bianconere miglior attacco

Con 46 centri nell'arco della stagione regolare la Juve Women chiude con il primato in Serie A per quanto riguarda i gol segnati. Quando puoi contare su Girelli, Bonansea, Beerensteyn diventa tutto più facile, ma non era scontato in avvio. Questa è un'arma importante per Montemurro, che ora dovrà preparare la squadra per un nuovo mini campionato e giocarsi lo scudetto. La certezza del gol arriva anche da un altro dato importante. Da ben 64 partite consecutive le bianconere trovano almeno una rete a partita in Serie A (a meno due dal Tavagnacco, 66). Due indizi fanno una prova e l'attacco è la vera conferma dell'ottima stagione della Juve che può sognare il tricolore. Non sarà semplice ma contro la Roma ha già saputo far vedere di essere in grado di mettere in difficoltà chi ha dominato la stagione regolare.