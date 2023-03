Coppa Italia Women, Juve 1-1 con l'Inter: Grosso non basta, si decide al ritorno

Juventus Women, con l'Inter è 1-1

Nella prima parte del match regna l'equilibrio, ma sono le bianconere a pungere di più. Ci prova a inizio gara Bonansea, ma il suo tiro a giro non impensierisce Piazza. Dopo una decina di minuti ci prova Grosso con un'azione personale, ma al momento della conclusione viene frenata. Terza chance per la squadra di Montemurro con Gama, che dopo un assist aereo di Girelli prova a concludere sul secondo palo, ma la sfera termina di poco fuori. Reazione nerazzurra affidata a Njoya: Pandini serve la compagna che si trova di fronte a Peyraud-Magnin, l'estremo difensore bravissima a ipnotizzare l'avversaria. Gol mangiato, gol subito e quindi vantaggio per la Juventus Women: al 28' la palla arriva a Grosso sugli sviluppi di un corner, la canadese dopo una serie di rimpalli calcia con potenza e segna lo 0-1. Nemmeno 60 secondi dopo l'Inter va vicino al pari: bellissima conclusione al volo di Merlo, ancora prontissima Peyraud-Magnin a deviare in corner. Nella ripresa le nerazzurre partono forti e sfiorano il pari al 56': Njoya si invola verso la porta bianconera, miracoloso recupero di Salvai che sul più bello interrompe l'azione. Ma 65' il pareggio dell'Inter arriva comunque: bella conclusione dal limite dell'area di Merlo, traiettoria su cui stavolta nemmeno Peyraud-Magnin può arrivare. Dopo pochi minuti duro scontro aereo tra Sembrant e Van der Gragt: evidente taglio per la svedese con i sanitari costretti ad intervenire sul terreno di gioco. A 7' dalla fine clamorosa occasione sciupata dall'Inter: Chawinga a tu per tu col portiere bianconero conclude ma la sfera finisce vicinissima al pala e termina fuori. Proprio al 90' è la Juventus Women ad avere l'occasione di vincerla: cross di Beerensteyn deviato, la sfera arriva a Pedersen ma Thogersen salva poco prima della linea di portaò Non succede null'altro: termina così in parità la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus Women. Secondo atto che si giocherà sabato prossimo a Vinovo alle ore 14.30, poi sarà tempo di Poule Scudetto.