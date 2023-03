Juve Women, Caruso: “Scudetto, ci credo! La finale di Coppa con la Roma..”

Tra Coppa Italia e Poule Scudetto

Argomento principale l'attualità. La doppia sfida contro l'Inter, l'accesso alla finale di Coppa Italia e una Poule Scudetto da giocare al massimo: "Abbiamo raggiunto la finale di Coppa con la Roma. La semifinale con l’Inter è stata una sfida tosta, speravo riuscissimo a chiuderla prima, ma alla fine siamo state brave nei supplementari. Sono sempre momenti particolari, in cui chi subentra dev’essere bravo a portare un apporto che deve essere soprattutto di testa, dato che in molte sono stanche. Il vento è stato un fattore importante, era molto forte, e poi quando avrebbe dovuto spirare a nostro favore, nel secondo tempo, è sparito… Il gol di Beerensteyn? Ha fatto tutto lei, io ho solo pensato a colpire forte affinché le arrivasse la palla. Sono sei anni che sono alla Juve, non posso non credere al Campionato, anche se in questo momento è nelle mani della Roma. Noi cercheremo di portare a casa più punti possibile e tireremo le somme alla fine. Con noi non hanno mai vinto in stagione, anche la Supercoppa è stata decisa ai rigori. Il nuovo format? A me piace giocare, più partite ci sono meglio è, e questo formato permette di alzare il livello, questo mese sarà molto importante perché ci saranno le avversarie più forti, con partite di altro livello".