Juventus Women, Bonansea riceve il premio Ermelindo Bacchetta

Le parole di Bonansea

A margine dell'evento, queste le dichiarazioni di Bonansea: "Essere di ispirazione per le bambine è qualcosa di stupendo. Quando ero piccola non credevo di riuscire ad arrivare a questi livelli: mi fa strano, ma è motivo di grande orgoglio vedere che queste bambine hanno un sogno così da poter coltivare. Ricoprire questo ruolo dà grande responsabilità. Sono rimasta alla Juventus nonostante nel mio percorso si siano presentate alcune occasioni, ma ho sempre detto di no perché fin da quando sono arrivata in bianconero ho sempre detto che quello lì era il posto giusto per me. Un'esperienza all'estero in futuro? Mai dire mai, al momento penso di giorno in giorno. Se arriverà qualcosa che possa stuzzicarmi perché no, ma non sarebbe mai un tradire la Juventus".