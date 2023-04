Juve Women, Montemurro: "Crediamo allo Scudetto!". E sulla Fiorentina...

Juve Women-Fiorentina, le parole di Montemurro

Queste le parole dell'allenatore su canale della Juventus: "La Fiorentina mi ha impressionato molto durante questa stagione. Hanno uno stile di gioco molto importante, dobbiamo stare attenti e cercare di controllare da subito la partita". Sulla pausa Nazionali: "Per le nostre giocatrici è stato comunque una sosta positiva, soprattutto per le italiane. Se guardo le partite della Nazionale? Sì, per capire chi gioca e chi non gioca e mettere in atto il rientro. Anche quando non abbiamo giocatrici in campo le guardo per la nostra crescita". Montemurro ha poi elogiato Nystrom: "Paulina ha delle qualità veramente importanti per la nostra crescita". Su Boattin: "E' rientrata, per noi è molto importante. Nilden? E' convocata, valutiamo, domani fa 50 presenze. Dobbiamo stare attenti su quando inserirla. Viene da un brutto infortunio e ha bisogno di confidenza di andare in campo e fare le sue giocate. In queste settimane abbiamo visto la crescita, anche con la nazionale. Il percorso per farla rientrare è molto calcolato e la vedremo in campo". Sulla questione stadi: "Non possiamo parlare nello specifico. Lo vedo come un tema molto positivo. Abbiamo richieste del pubblico, sulla crescita del calcio. Noi vogliamo crescere e trovare uno stadio adatto". Poi una battuta anche sul campionato: "Ci crediamo assolutamente. Non possiamo mai escludere le possibilità di andare avanti, è tutto nelle nostre mani".