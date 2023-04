Diretta Juve Women-Fiorentina ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e le formazioni ufficiali

La Juventus Women torna in campo dopo la giornata di sosta. A Vinovo le bianconere affronteranno la Fiorentina per continuare la marcia nella poule scudetto. Le ragazze allenate da Montemurro dovranno rispondere al risultato della Roma vittoriosa contro l'Inter .

Juve Women-Fiorentina, dove vederla

Alle ore 14:30 in campo la sfida tra Juventus Women e Fiorentina, valida per la poule scudetto, e sarà visibile su Juventus Tv, Dazn oppure su Timvision. In alternativa sarà possibile seguirla anche sulle rispettive app scaricabili su pc, tablet e smartphone.