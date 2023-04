Juventus Women, addio sogno Scudetto: è 3-2 per la Roma

Serviva una vittoria per riaprire il discorso Poule Scudetto , ma la Juventus Women esce sconfitta per 3-2 in casa della Roma . Una gara palpitante al Tre Fontane, con cinque reti, ribaltamenti di fronte ed emozioni. Alla fine le ragazze di mister Montemurro non portano nessun punto a casa, vedendo aumentare lo svantaggio dalle giallorosse (ora 11 punti). La squadra allenata da mister Spugna , dunque, vede il tricolore davvero vicino.

Roma-Juve Women, la partita

La Roma parte subito forte, con occasioni a ripetizione tra Giacinti, Andressa e soprattutto Linari, che colpisce una traversa. Nonostante un avvio in quarta per le giallorosse, ad andare avanti è la Juventus Women: gol stupendo di Bonansea, che ne salta tre e poi conclude chirurgicamente. Nemmeno il tempo di esultare, però, che dopo 2 minuti arriva il gol del pari da parte della Roma: grande azione di Giaciniti, brava Peyraud-Magnin a respingere il tiro ma nulla può sul tap-in di Andressa. Le bianconere però non ci stanno e, dopo la traversa di Beerensteyn, trovano un calcio di rigore proprio grazie a quest'ultima. Dal dischetto va Caruso che calcia all'incrocio e porta il risultato sull'1-2. Nella ripresa però la Roma riprende in mano il gioco e pareggio al 60': Giacinti vince il duello con Lenzini, calcia di destro dal limite e fa 2-2. Nei minuti di recupero le giallorosse trovano il definitivo 3-2 grazie al colpo di testa di Roman Haug, lasciata colpevolmente sola in area sul cross di Haavi. Roma dunque ora a +11 sulla Juventus Women: il discorso Poule Scudetto sembra ormai ipotecato. Da segnalare, inoltre, attimi di tensione per Beerensteyn: la bianconera ha subito una brutta caduta sbattendo col capo, ambulanza pronta ad intervenire sul terreno di gioco, ma fortunatamente la calciatrice si è ripresa, riuscendo ad abbondare il campo sulle proprie gambe.