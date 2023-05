Juve Women, Montemurro: il pari con l'Inter e la finale di Coppa Italia

La qualificazione in Champions League è già stata ottenuta, ma alla Juventus Women non può che restare l'amaro in bocca dopo il pareggio contro l' Inter . Le bianconere trovano il doppio vantaggio nei primi 15' grazie a Pedersen e Cantore, ma negli ultimi 15' subiscono due reti a firma di Polli e Chawinga, 2-2 il risultato finale.

Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Caruso

Juve Women-Inter, così Montemurro

Al termine della sfida, questa l'analisi del tecnico bianconero Joe Montemurro: "La rimonta subita? Una questione mentale, tutti e due i gol che abbiamo subito sono arrivati da un nostro possesso; al nostro livello non possiamo avere queste disattenzioni. In settimana facciamo molte simulazioni di gara, specie sulle situazioni che in stagione abbiamo maggiormente sofferto. Altro aspetto rilevante è il non aver chiuso la partita, e anche in questo caso è necessaria una maggiore concentrazione. Sono contento per l’esordio di Simon, le manca il ritmo ovviamente, ma vogliamo mettere minuti per arrivare a un buon livello fisico mentale e tattico in vista della finale di Coppa Italia del 4 giugno".