Juve-Siviglia, tre tifose speciali in tribuna all'Allianz Stadium

Juve, anche Bonansea e Cantore in tribuna per la sfida col Siviglia

Tifosissima della Juve, Rosucci è un'assidua frequentatrice dello stadio e, salvo concomitanza con gli impegni delle bianconere, non si perde una partita così come suo tante altre compagne di squadra. Non per caso, Rosucci ha twettato anche una foto con Barbara Bonansea e Sofia Cantore, che hanno assistito alla partita in sua compagnia. La grande famiglia Juve si è dimostrata come sempre compatta e affiatata per il primo atto della doppia sfida con gli spagnoli festeggiando insieme il gol al 97' con cui Gatti ha pareggiato i conti. Tre sostenitrici speciali hanno sostenuto con grande passione Danilo e compagni.