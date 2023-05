Juve Women, Montemurro: "Questa maglia pesa. Orgoglioso di essere bianconero"

Con Fiorentina- Juve Femminile sta per calare il sipario sulla stagione 2022/2023 delle bianconere. Tutto pronto per la penultima gara valida per la poule scudetto in programma domani 21 maggio alle 14:30 . Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore delle bianconere Joe Montemurro .

Verso Fiorentina-Juve Women, parla Montemurro

Montemurro ha fatto il punto sulle calciatorici a disposizione: "Ci sono tutte tranne Schatzer e Pfattner perchè erano via con la Primavera per un torneo della Fifa. Per loro è stata una grande esperienza. Se voglio vincere? Quando indossiamo questa maglia vogliamo sempre vincere. Poi farò una piccola rotazione per essere pronti per la finale di Coppa Italia. Vogliamo sempre vincere".

Sul clima antijuventino che in tanti percepiscono: "È una cosa generale, che per come le vedo io deve essere un orgoglio. Indossare questa maglia pesa perchè vinci sempre. Io vivo tutto questo come orgoglio e dico: ci sta questo sentimento, ma lo prendo come un privilegio. Forse gli altri hanno un pizzico di gelosia ed è qualcosa che va preso come positivo".