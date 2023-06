Juve Women: l'evento a Milano con Girelli

MILANO - Domani 7 giugno si terrà a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, l’evento Metaforum, giunto alla seconda edizione. L’evento è organizzato dalla società di organizzazione eventi Finlantern e la testata giornalistica The Cryptonomist. La conferenza coprirà argomenti quali Web 3, blockchain, criptovalute e trading, per capire come i brand tradizionali si stanno avvicinando al settore Web 3 e in particolare, alcuni panel copriranno l’argomento del connubio tra sport, finanza e blockchain.