Torino women: c’è la prima squadra! Le granata partono dall’Eccellenza

TORINO - Da tempo qualcosa stava bollendo in pentola. Anche perché il ritardo accumulato dal Toro negli anni era davvero consistente, a proposito di questo argomento. Ma il percorso dell' Under 19 femminile , capace di approdare fino alla finale scudetto di Firenze poi persa contro la Roma , ha lasciato ai granata una convinzione enorme: c'è un mondo da sondare e sul quale vale assolutamente la pena di investire. Già, da ieri è nata la prima squadra women. Il Toro delle ragazze non sarà più solamente rappresentato dal settore giovanile. Questa è la grande svolta annunciata dalla società granata. Dietro le quinte, sono state due le figure che si sono spese in modo particolare su questo fronte: Ruggero Ludergnani, responsabile delle giovanili maschili, e Marco Pianotti , coordinatore delle attività delle varie compagini femminili del Toro.

Calcio femminile, la Juve da capofila e gli altri

Questo è il momento per fare un salto in più, per scommettere su un mondo che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni. A fare da capofila, in questo senso, ci ha pensato la Juventus già molto tempo fa. Poi, sono arrivati altri grandi club italiani: Milan, Inter, Roma, Fiorentina, ma anche Sassuolo, Sampdoria e Parma, realtà che nell'ultima stagione hanno disputato la Serie A. Negli anni il Toro lavorerà per tagliare anche questo traguardo, il grande obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile. I granata, infatti, non hanno comprato il titolo sportivo di nessuna squadra, ma hanno scelto di partire dalla categoria più bassa: l’Eccellenza. Una decisione logica, figlia di una strategia che dovrà dare dei frutti importanti nel corso degli anni. La femminile, infatti, comporta una strutturazione sulla quale bisogna lavorare tanto e bene: niente si può improvvisare. Per questo occorre fare un gradino per volta.