Diretta Juventus Women-Okzhetpes ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Chi vincerà andrà al turno successivo, affrontando la vincente tra Slovacko e Eintracht Francoforte, nel match che metterà in palio l'accesso al secondo turno della competizione. Una fase nella quale verranno poi decretate le squadre che raggiungeranno Barcellona (campione in carica), Bayern, Chelsea e Lione alla fase a gironi. Gli accoppiamenti del secondo turno (che prevede sia andata che ritorno) verranno sorteggiati venerdì 15 settembre.

Juve Women-Okzhetpes, dove vedere la sfida

La gara tra la Juventus Women e l'Okzhetpes, con start alle ore 13 allo stadio Am Brentano Bad di Francoforte, non sarà visibile né in tv né in streaming.