Diretta Pomigliano-Juve Women ore 15: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Dopo l'eliminazione in Champions League per mano dell' Eintracht Francoforte , la Juventus Women si tuffa nella Serie A Femminile 2023/2024 . Appuntamento domani, sabato 16 settembre , allo stadio "Liguori" di Torre del Greco .

La stagione in campionato delle bianconere riparte con la trasferta sul campo del Pomigliano. Montemurro e le sue ragazze vogliono partire col piede giusto per detronizzare la Roma campione d'Italia in carica, battuta in finale di Coppa Italia sul finire della passata annata agonistica.

Pomigliano-Juventus Women: diretta tv e streaming

La partita sarà in diretta streaming sul sito della Federcalcio, FIGC.it. Non è prevista una diretta televisiva. Cronaca testuale in tempo reale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Pomigliano-Juventus Women

POMIGLIANO (4-3-3): Buhigas; Novellino, Rabot, Caiazzo, Battistini; Ferrario, Domi, Martinez; Bourgouin, Szymanowski, Talle.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud Magnin; Gama, Lenzini, Cascarino, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Cantore, Girelli, Beerensteyn.