Women, festa Juve col Milan: Caruso-gol, agganciata la Roma in vetta

Al triplice fischio è stata la Juventus Women a festeggiare nella gara contro il Milan. Un match equilibrato, tirato fino alla fine ma che le bianconere sono riuscite a fare proprio rispondendo alla Roma, vittoriosa nel pomeriggio sul campo del Pomigliano. Tre vittorie in altrettante gare per la formazione allenata da Montemurro e vetta della classifica assieme alle giallorosse. E' stata la rete di Arianna Caruso a far festeggiare la Juve nel finale.