Il Milan esonera l'allenatore della prima squadra: il comunicato ufficiale

MILANO - Una sconfitta e due pareggi consecutivi nelle ultime tre partite per il Milan femminile che occupa il 6° posto a quota 9 punti (-15 dalla capolista Roma). Il club rossonero per riaccendere la stagione e cercare la svolta ha deciso di sollevare Maurizio Ganz dall'incarico di allenatore: "L'AC Milan comunica di aver esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale". Recita il comunicato dove si spiega che la conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile.