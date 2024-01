Echegini-Pelgander, doppio innesto per la Juve Women

La Juventus Women ha iniziato il nuovo anno con i primi botti sul mercato. In questi giorni sono arrivate due ufficialità con Stefano Braghin al lavoro per consegnare a Montemurro rinforzi importanti in vista della seconda metà della stagione. Il mercato è iniziato e le bianconere hanno salutato gli arrivi di Jennifer Echegini ed Elsa Pelgander. A comunicarlo è stato il club con le note ufficiali apparse sul sito.

Echegini, dall'America alla Juve Women

Echegini è arrivata alla Juve Women dall'America. E' nata in Inghilterra, ma gioca per la nazionale della Nigeria ed è stata prelavata dalle bianconere dalla Florida State Seminoles dove si è messa in mostra in queste ultime stagioni. E' stata tra le finaliste del MAC Hermann, il premio più prestigioso del calcio universitario statunitense. A dicembre, invece, ha ottenuto un altro riconoscimento di grande valore, vincendo l’Honda Sport Award per il calcio femminile. È stata poi MVP dell’ACC Tournament, ACC Offensive Player of the Year e inserita nel United Soccer Coaches First Team All-American. Parlando di numeri invece ha chiuso l'anno solare 2023 con ben 16 reti. Un bottino niente male con una crescita costante per la classe 2001 e che ora continuerà, dopo l'arrivo del transfer, anche con la maglia della Juventus.