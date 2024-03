Juve Women, altro ko: in finale di Coppa Italia ci va la Fiorentina

Arriva un'altra sconfitta per la Juventus Women, che così abbandona la Coppa Italia ad un passo dall'atto finale. Dopo il ko della sfida d'andata contro la Fiorentina, arrivata di misura al Viola Park, le bianconere non sono riuscite a ribaltare le sorti della qualificazione e, anzi, cadono anche nella gara di ritorno, giocata in casa, con il risultato 3-1. Non ha sortito gli effetti sperati, almeno per il momento, lo scossone in panchina con l'addio a Montemurro.