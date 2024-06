Juve Women-Beccari, ufficiale il rinnovo nel segno di Girelli: "Voglio diventare come lei"

Juve Women, ufficiale il rinnovo di Beccari

Il club bianconero ha annunciato tramite un comunicato ufficiale la firma per il rinnovo di contratto: "Chiara Beccari rientra dal prestito annuale al Sassuolo e prolunga il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. È ufficiale, dunque, il ritorno in bianconero dell'attaccante classe 2004 dopo una stagione in terra emiliana – successiva a quella in prestito al Como Women (nella stagione 2022/2023, ndr) – tra le fila del club neroverde, con il quale ha totalizzato 21 presenze in campionato, segnando 5 reti e fornendo anche 5 assist. Una stagione che ha certificato, una volta in più, la crescita esponenziale di Chiara sotto tanti punti di vista: fisico, tecnico e anche nella gestione dei momenti nel corso di una partita. Crescita confermata anche dall'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics, ndr) che nel dicembre 2023 la ha inserita nella rosa delle migliori Under 20 del mondo e dal quotidiano sportivo "Tuttosport" che a ottobre la aveva nominata fra le dieci finaliste del premio European Golden Girl. Beccari rientra in bianconero dopo due stagioni giocate in prestito nella massima serie e torna con l'obiettivo di essere una preziosa freccia nell'arco di Massimiliano Canzi. Bentornata a casa, Chiara, ci vediamo in campo!".